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 «Голос» готовится атаковать выборы — СМИ

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19:04   16 Марта 2018
Россия
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«Голос» готовится атаковать выборы — СМИ

«Голос» готовится атаковать выборы — СМИ

Участник Московской Хельсинской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Лилия Шибанова, также выступающая руководителем движения «Голос», рассказала, что организация готовит информационную атаку после выборов президента РФ.

Такое заявление она сделала в ходе беседы с председателем правления «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Штефани Шиффер. Фрагмент разговора показали в пятницу на телеканале НТВ.

Как уточнила Шибанова, 19 марта «Голос» намерен «слить в сеть» сведения о якобы имевших место массовых нарушениях на президентских выборах, чтобы попытаться вызвать широкой общественный резонанс.

Она также отметила, что в регионы будут направлены специальные мониторинговые группы. ЦИК не станет объявлять результаты выборов в течение недели, а за это время мониторинговые группы СПЧ, куда наверняка войдут члены «Голоса», выборочно «проверят» участки.

Ранее волонтеры активиста Алексея Навального сообщили о подготовке его сторонниками инсценировок нарушений на выборах 18 марта. Эти нарушения и будет использовать «Голос» для информационной атаки на президентские выборы. Провокациям их обучает представитель «Голоса». Руководители организации уже запланировали гастроли по европейским столицам и США, где хотят показать сфабрикованный отчет о нарушениях на президентских выборах в РФ. 

Профессор НИУ ВШЭ, экс-сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что стратегия вбросов и фальсификаций не изменилась - аналогичными приемами западные политтехнологи пользовались еще в 2011 году. По его словам, имеется множество способов показать голосование фальсифицированным. Если в действительности нарушений нет, то их придумывают, подчеркнул Матвейчев.

Автор: Ольга Шпакова
#голос #провокации #выборы2018 #информационная атака
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