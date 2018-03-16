В правительстве нет врагов здравоохранения, заявил Путин

Власти России будут делать все для реального, «а не на бумажке», увеличения объема финансирования медицины в стране.

Соответствующее заявление в пятницу сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о ситуации с финансированием медицины в РФ, глава государства отметил, что «в правительстве нет врагов здравоохранения», в том числе и в Минфине. По словам Путина, если посчитать финансирование сферы здравоохранения из всех источников, то оно «у нас уже свыше 5% [от ВВП — прим.ред.] будет». Однако если говорить исключительно о федеральном бюджетном финансировании, то данный уровень окажется «значительно меньше — некоторые считают, что это 3,2%», добавил глава России.