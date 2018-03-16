Предвыборный штаб Путина ожидает его приезда в день выборов

Сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президента России Владимира Путина, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выразила надежду на то, что кандидат посетит штаб в день выборов.

Она уточнила, что это может произойти, если позволит рабочее расписание Путина. По словам Шмелевой, работа штаба продлится до понедельника.

Также она рассказала журналистам, что приемная штаба Путина за два месяца получила 62 тысячи обращений от россиян. Граждане обращались по разным вопросам, однако на первом месте оказались проблемы, связанные с жильем, услугами ЖКХ, а также медицинским и социальным обслуживанием.

Выборы президента пройдут 18 марта. Кандидатами на пост президента выступают восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.