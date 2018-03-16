Предприятия ОПК могут обеспечить отечественную медицину оборудованием — Путин
Российский лидер Владимир Путин отметил, что многие предприятия оборонно-промышленного комплекса «в принципе готовы» производить высокотехнологичное медицинское оборудование.
По его словам, предприятия ОПК РФ в рамках диверсификации своего производства готовы создавать, в том числе, медицинское оборудование для нужд здравоохранения. Путин добавил, что для этого нужно обеспечить соответствующий рынок сбыта.
«Оборудование есть и кадры хорошо подготовленные», — отметил президент РФ.
Санкт-Петербург: Встреча с работниками здравоохранения https://t.co/SWdfXS9nwY pic.twitter.com/JHJFU2O8cn— Президент России (@KremlinRussia) March 16, 2018