Предприятия ОПК могут обеспечить отечественную медицину оборудованием — Путин

Российский лидер Владимир Путин отметил, что многие предприятия оборонно-промышленного комплекса «в принципе готовы» производить высокотехнологичное медицинское оборудование.

По его словам, предприятия ОПК РФ в рамках диверсификации своего производства готовы создавать, в том числе, медицинское оборудование для нужд здравоохранения. Путин добавил, что для этого нужно обеспечить соответствующий рынок сбыта.