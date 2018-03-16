Президент РФ отметил уникальность исследований, проводимых в медицинском центре им Алмазова
Российский глава Владимир Путин отметил уникальность исследований, которые проводятся в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова.
Слова президента РФ в пятницу приводит ТАСС.
«Уникальная площадка», — отметил Путин, посещая лабораторию центра.
Здесь он побеседовал с сотрудницами лаборатории, которые рассказали президенту о том, что занимаются исследованием ДНК и сахарного диабета. Глава центра Евгений Шляхто уверен, что сочетание в его стенах научных и практических медицинских возможностей дает в результате внушительный эффект.