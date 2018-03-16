МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не будет пускать россиян в консульства и посольство РФ в день голосования на президентских выборах.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Как говорится в тексте заявления, силовики будут охранять здания российских дипломатических ведомств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове 18 марта из-за сведений о намечающихся акциях протеста.

Аваков подчеркнул, что в здания посольств и консульств Российской Федерации будут иметь доступ только лица с дипломатическим статусом.