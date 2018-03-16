Десять проектов будут созданы по ключевым направлениям послания Путина

Десять ключевых направлений, обозначенных российским главой Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, будут реализованы через механизм национальных проектов или программ.

Об этом сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов в пятницу. Отмечается, что будет пять социальных направлений и пять программ в области экономики страны. В число социальных направлений вошли здравоохранение, экологическая обстановка, образование, жилая недвижимость и городская среда, демография. В направления экономики вошли повышение производительности труда, цифровая экономика, улучшение качества дорог, малый и средний бизнес, поддержка экспорта, подчеркнул Белоусов.