Путин призвал создать систему, повышающую ответственность за свое здоровье

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости системы, которая повышала бы ответственность каждого за собственное здоровье.

В ходе встречи с работниками здравоохранения он подчеркнул важность формирования здорового образа жизни.

Путин также затронул тему проведения профилактических медицинских осмотров и напомнил один из тезисов послания Федеральному собранию о необходимости развития этой системы в стране. Президент подчеркнул, что реализация планов по профилактическим медосмотрам уже просчитана.