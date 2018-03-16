СКР выяснит обстоятельства покушения на Юлию Скрипаль и убийства Глушкова

Следственный комитет России готов к совместной работе по этим делам с компетентными органами Великобритании.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в пятницу, 16 марта, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на россиянку Юлию Скрипаль и убийства бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне. По ее словам, расследовать дела будут не только в соответствии с требованиями законодательства РФ, но и нормами международного права.

Следствие планирует привлечь экспертов и работать вместе с британскими компетентными органами. Юлию Скрипаль отравили в городе Солсбери. Сейчас она лежит в больнице. Врачи оценили ее состояние как критическое.