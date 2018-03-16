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17:45   16 Марта 2018
Россия
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В послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова  — Путин

В послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова  — Путин

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в его послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова.

На встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу российский глава также отметил, что работа над гражданской частью послания велась около года. Слова Путина приводит РИА Новости.

В ходе оглашения послания Федеральному Собранию 1 марта этого года, президент в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий российских граждан, рост размера пенсионных выплат и их индексацию, социальную помощь нуждающимся, развитие общеобразовательных учреждение в стране и другие направления социальной политики России. 

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #послание федеральному собранию
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