Президент России Владимир Путин заявил о том, что в его послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова.

На встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу российский глава также отметил, что работа над гражданской частью послания велась около года. Слова Путина приводит РИА Новости.

В ходе оглашения послания Федеральному Собранию 1 марта этого года, президент в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий российских граждан, рост размера пенсионных выплат и их индексацию, социальную помощь нуждающимся, развитие общеобразовательных учреждение в стране и другие направления социальной политики России.