Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Митинг к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

Митинг к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

 «Голос» готовится атаковать выборы — СМИ

«Голос» готовится атаковать выборы — СМИ
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

 Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Митинг к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

Митинг к годовщине присоединения Крыма пройдет в Москве 18 марта

 «Голос» готовится атаковать выборы — СМИ

«Голос» готовится атаковать выборы — СМИ
Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

Порошенко изменил формат «антитеррористической операции» в Донбассе 

 МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта

МВД Украины не пустит россиян в посольство 18 марта
США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

 Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

17:35   16 Марта 2018
Россия
60

Провокации не пройдут: Собянин объяснил плюсы механизма «мобильный избиратель»

Провокации не пройдут: Собянин объяснил плюсы механизма «мобильный избиратель»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал россиянам, почему порядок голосования не по месту регистрации не приведет к «каруселям» - системе, когда один человек голосует несколько раз.

На своей странице в Twitter он опубликовал ссылку на свой блог, где объяснил, почему провокации на выборах президента не пройдут.

 

Столичный мэр написал, что 18 марта для всех граждан РФ, в том числе и москвичей, будет действовать порядок голосования не по месту регистрации — «мобильный избиратель».

Гражданин сможет проголосовать на любом, более удобном для него избирательном участке, если он подал заявление в избирательную комиссию, МФЦ или на сайте госуслуг. Собянин подчеркнул, что проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Действительно только первое заявление, последующие система аннулировала. ЦИК и Мосгоризбирком специально провели сверку списков «мобильных избирателей».

«Мобильный избиратель» не может породить множество «каруселей»,  подчеркнул Собянин. 

Автор: Ольга Шпакова
#собянин #голосование #цик #выборы2018 #мосгоризбирком #мобильный избиратель #карусели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии
Миллионы долларов Пентагон направит «на защиту границ» Сирии и Ирака. Эксперты допускают, что от этого выиграют организаторы терактов.
16:49   16 Марта 2018
82
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
1187
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
246
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
6829
Новости smi2.ru
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом