Провокации не пройдут: Собянин объяснил плюсы механизма «мобильный избиратель»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал россиянам, почему порядок голосования не по месту регистрации не приведет к «каруселям» - системе, когда один человек голосует несколько раз.

На своей странице в Twitter он опубликовал ссылку на свой блог, где объяснил, почему провокации на выборах президента не пройдут.

В своем блоге рассказываю, почему порядок голосования НЕ по месту регистрации не приведет к провокациям и "каруселям": https://t.co/SARteCwsbw — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 16, 2018

Столичный мэр написал, что 18 марта для всех граждан РФ, в том числе и москвичей, будет действовать порядок голосования не по месту регистрации — «мобильный избиратель».

Гражданин сможет проголосовать на любом, более удобном для него избирательном участке, если он подал заявление в избирательную комиссию, МФЦ или на сайте госуслуг. Собянин подчеркнул, что проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Действительно только первое заявление, последующие система аннулировала. ЦИК и Мосгоризбирком специально провели сверку списков «мобильных избирателей».

«Мобильный избиратель» не может породить множество «каруселей», подчеркнул Собянин.