Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

В эфире доверенные лица кандидатов жаловались, что давно не ели колбасы, обсуждали партийную кассу и передавали приветы городским властям.

Трехнедельный марафон предвыборных дебатов подошел к концу. Кандидаты на должность главы государства и доверенные лица на местах, выступили на теле и радио эфирах страны со своими программами. И если на федеральных каналах участники устраивали скандалы, обливали друг друга водой и угрожали дать в морду, то в регионах мирно обсуждали сельское хозяйство и социальные реформы.

Корреспондент ИА «Политика Сегодня» внимательно наблюдал за дебатами на местах и выяснил, почему их стоит смотреть, несмотря на очевидное желание зевнуть после 3-й минуты.

Битва за эфир

Предвыборные дебаты кандидатов и доверенных лиц начались за три недели до выборов президента. Участники ежедневно приходили на радио и ТВ, где призывали избирателей голосовать за свои программы. Для агитации бесплатное эфирное время выделили пять телеканалов: «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», «ТВ Центр» и «Общественное телевидение России» и радиостанции: «Вести ФМ, «Радио России» и «Маяк». В регионах эфирное время предоставили 338 телевизионных канала и 280 радиостанций. Все СМИ самостоятельно выбрали формат дебатов и темы.

На федеральных каналах дебатировали ежедневно семь кандидатов из восьми. Владимир Путин отказался от участия в полемике. В регионах число дебатирующих регулярно менялось. Так, в Ингушетии были все восемь представителей кандидатов, а в Коми - всего двое.

Все участники региональных дебатов – доверенные лица кандидатов в президенты. По закону, их количество может достигать 600 человек. А если кандидат не самовыдвиженец, а идет о партии, то можно прибавить еще сотню доверенных. Таким лицом может стать любой гражданин России, если на момент агитации он не является государственным служащим или работником ЦИК. Отбором занимаются лично кандидаты и члены их команд в каждом регионе. Задачи – агитация, участие в дебатах и контроль листов подписей за своего кандидата.

Доброе утро, Хакасия

В республике Хакасия эксперты предполагают высокую явку. Особую активность, судя по прогнозам местных СМИ, готовы проявить жители сел и маленьких городов республики. Так считают и в ОНФ Хакасии.

В Абакане доверенные лица дебатировали на телеканале «Россия 1» все отведенные на это три недели.

На дебаты, посвященные сельскому хозяйству, пришли четверо представителей кандидатов в президенты. Владимира Путина представлял глава регионального исполкома ОНФ Анатолий Сунчугашев, за Титова агитировал председатель отделения «Партии Роста» Александр Мяхар, от Грудинина выступал первый секретарь Абаканского отделения ХРО КПРФ Роман Закорецкий, а Владимира Жириновского представляла активистка ЛДПР Наталья Казанцева.

Формат не предусматривал дискуссий между участниками, напоминая защиту дипломов. Строгая ведущая просила доверенных лиц рассказать о программе развития сельского хозяйства. На выступление отводилось по две минуты.

Разбавляла учебный тон дискуссий Наталья Казанцева.

Александр Мяхар предложил много решений, но успел озвучить только два: «работать на базе малых сельскохозяйственных кооперативов» и «вести горизонтальную кооперацию и горизонтальное развитие хозяйства».

Роман Закорецкий рассказал, что не помнит, когда в последний раз видел колбасу из мяса.

Анатолий Синчугашев заметил, что в последнее время качество сельскохозяйственных продуктов улучшилось. Дальше будет только лучше.

А дальше все участники перечислили несколько причин, по которым необходимо голосовать именно за их кандидата и единогласно призвали жителей Хакасии идти на выборы.

«На федеральном канале - не дебаты, а шоу, - объяснил «Политике Сегодня» Роман Закорецкий, почему накал страстей несравним. - Не имея опыта в участии в дебатах, а тем более в СМИ, для меня все было в новинку, и, скажу напрямую, нелегко. Но, в принципе, как есть на региональных СМИ, так и должны проходить дебаты. Мы просто должны донести до избирателя, что предлагает кандидат, напомнить или раскрыть глаза о проблемах региона».

Собеседник добавил, что цензуры, как и самоцензуры, не в эфире не было. А после дебатов соперники становились людьми, которые «ценят чужое мнение». В политической борьбе на экране это качество все-таки воспринимается как слабость.

Пламенный привет томским чиновникам

Чуть более живо, пусть и с тем же форматом, проходили дебаты в Томске. Интригой стали темы. На телеканале «Томское время» они менялись за несколько минут до эфира, по крайней мере, так рассказал «Политике Сегодня» участник дебатов, первый секретарь томского обкома партии «Коммунисты России» Василий Шипилов.

А могли не меняться, как было с дебатами на социальную тему. За Явлинского в том эфире агитировал председатель Томского «Яблока» Игорь Одинцов, за Жириновского выступал координатор томского ЛДПР Юрий Ворошилин, Владимира Путина представлял член регионального штаба ОНФ Евгений Чойнзонов, за Грудинина отвечал Роман Романов, представлял Титова предприниматель Максим Лучшев.

Дебаты начались с выступления участников на тему компетенций будущего президента России.

Игорь Одинцов ответил на этот вопрос по бумажке.

Представитель Павла Грудинина отвечал без подсказок. Опыт у будущего президента – это хорошо, но не так важно.

Максим Лучшев рассказал о мужестве Титова не уехать за границу.

Доверенное лицо Максима Сурайкина начал выступление с открещивания партии «Коммунисты России» от спойлерства.

Дебаты шли очень медленно, нудно и откровенно скучно. Ярким, по оценке корреспондента «Политики Сегодня», смотрелся лишь Шипилов. Представитель товарища Максима продемонстрировал знание оппозиционной повестки региона. И несколько раз передал привет томским чиновникам.

Завершились дебаты по традиции призывом доверенных лиц голосовать за своих кандидатов.

Ведущий поблагодарил гостей за то, что дебаты обошлись без оскорблений.

Когда серия дебатов закончилась, Василий Шипилов рассказал «Политике Сегодня», что практически ни разу их не пропустил в качестве участника:

«Мы приняли решение, что руководитель регионального отделения партии должен набираться опыта. Скоро другие выборы – люди должны привыкать. Я и раньше участвовал в подобных мероприятиях, в 2016 получил огромный опыт во время думской кампании. Интенсивность была примерно такой же».

Шипилов доволен прогрессом оппонентов. Некоторых из них дебаты научили говорить без листочка и при этом связно.

«Первую неделю все новички читали по бумажке, - вспоминает Шипилов. - Вызывало это странное чувство у избирателей. Мне кажется, что подобные совместные мероприятия вызывали сначала больше негатива, нежели пользы нашим доверителям. Потом все кардинально поменялось. Дебаты продолжаются уже вне эфира».

Представитель Сурайкина в Томске не скрывает, что с поддержкой товарища Максима в Томске все сложно. Многие до сих пор не поняли разницы между «КПРФ» и «Коммунистами России»:

«Мне сегодня одна избирательница заявила, бабушка: Василий, я буду голосовать за тебя. Говорю – не за меня, за Максима, за Сурайкина! Она все равно: Нет – за тебя! Видимо, в этом и состоит функция доверенных лиц. Передать свой авторитет доверителю. Если верят тебе – скажи, что ты гарантируешь и призываешь голосовать за кандидата».

Шипилов считает участие в дебатах важным для региона, так как он выносит региональную повестку «на передний план»:

«Мои приветы чиновникам имеют огромный эффект. Мне тут один задал вопрос – а почему ты мне не передаешь привет? Перед самым эфиром позвонил и слезно умолял, чтобы я его фамилию не упоминал. Я точно знаю, что вся элита смотрит прямые эфиры. Ну не принимает меня губернатор – хоть убейте, а тут привет передаю».

Администрация Томска пока никак не отреагировала на приветы и выступления на дебатах Шипилова. Не отреагировали особо и пользователи соцсетей. Практически под каждой записью эфира с дебатами, комментаторы пишут, за кого собираются голосовать. И фамилия Сурайкин встречается редко.

Молодость не аргумент

Наиболее ярким эпизодом региональных дебатов стала встреча доверенных лиц в Красноярске. На ней представитель Павла Грудинина журналист Максим Шевченко сошелся в агитационной схватке с волонтером Ольгой Амельченковой, представляющей программу кандидата Владимира Путина.

Оба зачинщика спора не имеют никакого отношения к Красноярску. Шевченко из Москвы, Амельченкова живет и работает в Петербурге. Спорили в Сибири.

Амельченкова рассказывала, что Россия является страной возможностей, иллюстрируя это победами на Олимпиаде в Южной Корее. Шевченко обвинил девушку в подобострастном отношении к начальству, на что услышал, что Амельченкова «Никому ручку не целовала».

Мощный рывок в лицо

По накалу страстей дебаты в Красноярске можно сравнить с Осетией. Там на телеканале «Ирыстон» проходили не менее жаркие споры и дискуссии. Формат предусматривал диалог между участниками. Тема - экономика. Участвовали четверо представителей кандидатов. Пенсионер Валентин Чочиев от Бабурина, депутат от ЛДПР Сослан Бестаев от Жириновского, юрист Валерий Дулаев от Сурайкина и журналист Бадри Газзати от Явлинского.

В дебатах активно участвовали не только сами представители, но и ведущая.

Она предлагала участникам поспорить друг с другом.

Предложение приняли. Бестаев начал с вопросов и первым задал его представителям коммунистов.

Дулаев ответил.

Следом ведущая задала представителю партии ЛДПР вопрос:

«Откуда Владимир Жириновский возьмет средства на осуществление программы «Мощный рывок вперед»»?

Во время монолога вмешался соратник Явлинского. У молодых политиков завязался спор.

По итогам дебатов Газзати сообщил телезрителям, что никто из присутствующих доверенных лиц не может адекватно решить ни один вопрос. После, он перешел на личности, вспомнив Собчак и Жириновского.

Позже Газзати и Бестаев встретились на дебатах на телеканале «Алания». После них сокол Жириновского напал на представителя Явлинского с кулаками. Газзати обратился в полицию с заявлением и снял побои. Закулисная борьба так и осталась закулисной. В следующих эфирах доверенные лица Явлинского и Жириновского сражались только на словах.

Школа региональной политики

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что дебаты могли быть и лучше. И не только региональные.

«Региональные доверенные лица у всех кандидатов слабые. По большому счету и те, кто выступал от имени кандидатов на федеральном уровне не блистали, а в провинции и подавно. Давно пора уже изменить на этих дебатах основное – отменить дебаты на региональных каналах. Сами региональные каналы пережиток прошлого», – убежден политолог Вячеслав Смирнов.

Как добавил политолог, на выборах президента отсутствует местная повестка. В результате доверенные лица апеллируют только к общероссийской, в которой иногда не разбирается и сам кандидат. В итоге региональные дебаты не принесли новых имен региональной политике:

«Не буду выделять кого-то особо, но там, где в дебатах выступали доверенные лица Путина, было заметно, что они более компетентны в социальных и экономических вопросах, чем их оппоненты».

Политолог Николай Миронов не согласен с коллегой и считает, что региональные дебаты необходимы, даже если они и не зажигают новых звезд на политическом небосклоне.

«Такие дебаты – это школа региональной политики. То, что люди вообще выходят на подобные дебаты, это уже хорошо, поскольку в регионах дефицит дискуссий. Вся дискуссия в регионах крутится в узком сегменте, в интернете. Дебаты позволяют это сделать заметнее. Да, региональные дебаты не самые скандальные. У нас либо шоу, либо содержания. Но дебаты – это смысл, а не ток-шоу с поп-корном».

На ток-шоу с поп-корном готовы смотреть далеко не все. Региональные дебаты смотрит гораздо меньшая аудитория, чем федеральные. Более того рейтинги показывают, что половина зрителей выключает телевизор именно при начале дебатов.