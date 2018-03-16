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17:15   16 Марта 2018
Весь мир
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США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

Отряды курдов на территории Сирии все больше походят на международную террористическую организацию, схожую с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

К примеру, «Отряды народной самообороны» (YPG) пытались прикрыться мирными жителями, не давая населению покинуть город Африн, уже окруженный армией Турции.

Телеканал TRT Haber показал сюжет из пригорода, где обнаружили штаб и склад YPG. В арсенале нашли перечень «личного состава» курдов, где кроме «Рабочей партии Курдистана» числились наемники из Дании, Дубая, Ливани, Турции и США и еще ряд стран.

Накануне также стало известно, что военный из американской армии Джейк Клипш был убит снайпером ВС Турции. До этого военнослужащий был одним из полевых командиров «Отрядов народной самообороны».

Видимо, наемники из других государств весьма охотно едут повоевать в Сирию. Согласно планам бюджета Минобороны США, каждый участник отрядов курдов в день получает от 200 до 400 долларов.

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН прокомментировал текущую ситуацию с курдскими формированиями. По мнению политолога, курды постепенно становятся террористической организацией. Эксперт напомнил, что Россия всегда с пониманием относилась к нуждам народа курдов. При этом Москва выступает за решение всех проблем путем переговоров, нахождения компромисса, ориентируясь в первую очередь на международное право.

Шаповалов считает, что сейчас курды как раз и нарушают нормы международного права. В первую очередь это касается суверенитета всей Сирии. Их действия несут ущерб государству. Политолог считает, что за убийствами курдами мирных жителей стоит Вашингтон, который здесь выступает в качестве провокатора.

Аналитик подчеркнул, что такие действия несовместимы с положениями международного права и никак не могут признаваться в качестве справедливой формы борьбы за права курдов. Это скорее сродни методам террористов, пояснил Шаповалов.

Главная причина нынешнего положения дел – деятельность американской стороны, считает политолог. США принуждают курдов, провоцируют народы Сирии на преступную деятельность.

Автор: Павел Никифоров
#сша #сирия #политика #вашингтон #весь мир #ypg #отряды курдов
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