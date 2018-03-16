Развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния этой сферы — Путин

Общий объем мирового рынка медицинского туризма в 2016 году превысил десять миллиардов долларов, на долю российского государства тогда пришлось 250 миллионов.

Президент РФ Владимир Путин считает, что развитие медицинского туризма повысит общий уровень здравоохранения и благосостояние этой сферы. По его словам, медицинский туризм не только интересен, но и важен, в том числе для того, чтобы повысить благосостояние медработников.

Путин отметил, что у России есть возможности для развития медицинского туризма, поэтому поток нарастет, если целенаправленно работать в этом направлении.