МО РФ: Евросоюз досрочно опубликовал введение санкций против Сирии

Совет Европейского союза преждевременно обнародовал решение о введении новых санкций в отношении САР.

Такое заявление сделал официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, накануне на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление о вводе новых санкций против САР «за химические атаки против мирного населения». Однако документ был датирован 19 марта - в этот день в Брюсселе только должна состояться встреча глав МИД Евросоюза.

В документе указывается, что санкции распространяются на четырех человек за участие в «создании химоружия и его использование против мирных жителей». Конашенков отметил, что сотрудники пресс-службы Совета ЕС после обнаружения допущенной ошибки убрали с сайта данное сообщение.

Западные СМИ накануне сообщили о том, что войска САР якобы использовали химоружие в городе Хаммурия в Восточной Гуте. Однако в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии. Журналисты из российских, западных и арабских СМИ на выходе спрашивали жителей об атаке, однако никто о ней даже не слышал, рассказал Конашенков.