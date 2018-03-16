Российский посол пообещал оказать «мощнейшее давление» на власти Британии

Российская сторона собирается оказывать «мощнейшее давление» на британские власти в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

«Мы будем оказывать, конечно, мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. И я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — заявил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Осужденный в РФ за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По данным властей Великобритании, их отравили нервно-паралитическим веществом.