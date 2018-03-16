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17:02   16 Марта 2018
Россия
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Путин попросил власти сформулировать задачи на ближайшие шесть лет

Путин попросил власти сформулировать задачи на ближайшие шесть лет

Российским властям надо определить наиболее важные, перспективные и интересные проекты, которые следует реализовать в ближайшее шестилетие, заявил президент России Владимир Путин.

Он заметил, что часто обсуждает этот вопрос с министрами и председателем правительства, с коллегами из других ведомств. Но особую ценность в этом смысле представляет общение с людьми, которые делают что-то своими руками. Поэтому, признался Путин, он и встречается с представителями разных отраслей.

От внутриполитического календаря никуда не деться, подчеркнул глава государства. Надо определять задачи на ближайшие шесть лет.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #политика #новости
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