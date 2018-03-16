Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»
Сценарий основали на комиксах Стэна Ли и Джека Керби издательства Marvel Comics. «Мстители: Война бесконечности» — сиквел картин, вышедших в 2012 и 2015 году, а также 19-ый фильм кинематографической вселенной Marvel.
Американская компания показала новый трейлер фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности». Картина выйдет на экраны в формате IMAX 27 апреля 2018 года в Великобритании, в США — 4 мая, в России — 3 мая.
Всё вело нас именно к этому грандиозному моменту! Смотрите новый трейлер фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности» прямо сейчас. #Мстители #ВойнаБесконечности #Трейлер pic.twitter.com/LPdVcx1eBt— MARVEL Россия (@MARVELRussia) 16 марта 2018 г.
Destiny arrives. Get tickets to Marvel Studios’ "Avengers: #InfinityWar" now: https://t.co/kctg8VkHan pic.twitter.com/u6BrgFOqhc— The Avengers (@Avengers) March 16, 2018