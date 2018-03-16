Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Сценарий основали на комиксах Стэна Ли и Джека Керби издательства Marvel Comics. «Мстители: Война бесконечности» — сиквел картин, вышедших в 2012 и 2015 году, а также 19-ый фильм кинематографической вселенной Marvel.

Американская компания показала новый трейлер фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности». Картина выйдет на экраны в формате IMAX 27 апреля 2018 года в Великобритании, в США — 4 мая, в России — 3 мая.