Президент РФ допустил передачу части госструктур в здравоохранении в нацмедпалату

Часть функций государственных структур в области здравоохранения можно передать в Национальную медицинскую палату, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с работниками сферы здравоохранения.

По словам главы государства, опасения, которые ранее высказывались представителями Министерства здравоохранения России, не оправдались. Путин подчеркнул, что Национальная медицинская палата вписалась в общую жизнь страны и сейчас выполняет очень важную функцию, является индикатором качества работы, защищая интересы медработников.