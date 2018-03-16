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16:49   16 Марта 2018
Весь мир
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США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

Миллионы долларов Пентагон направит «на защиту границ» Сирии и Ирака. Эксперты допускают, что от этого выиграют организаторы терактов.

Умеренная сирийская оппозиция получит военную помощь по линии Пентагона в 2018 и 2019 годах на борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Это следует из финансового отчета американского оборонного ведомства. Документ опубликован на официальном сайте Пентагона.

В число умеренной оппозиции американцы включают курдов. Из отрядов курдского альянса Сирийские демократические силы (СДС) Пентагон формирует пограничные силы безопасности. Об этом сообщал 14 января официальный спикер операции «Непоколебимая решимость» полковник ВС США Томас Вил.

Согласно документу, деньги требуются на оружие, боеприпасы и подготовку сил безопасности в Сирии и Ираке. По прогнозам американских аналитиков, к концу 2018 года их численность достигнет 65 тысяч человек. Из них 30 тысяч будут сражаться с игиловцами. Декларируемая цель программы – поддержать международную коалицию и помочь местным силам добить остатки «Исламского государства».

США могут вооружить курдских террористов в Сирии

В смете приводится стоимость и количество вооружений, которое получат союзники США на местах. Только оружие обойдется американским налогоплательщикам в 47 миллионов долларов. Это автоматы Калашникова, реактивные гранатометы, снайперские винтовки СВД, минометы и прочее. Стоимость «охраны границ» – 250 миллионов долларов.

СДС контролируют значительные территории на севере арабской республики. Они наземные союзники США в операциях против ИГ. Турция же считает СДС ответвлением запрещенной в стране террористической организации Рабочая партия Курдистана.

На протяжении последних месяцев турецкий лидер Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что поддерживая курдов, Америка играет с огнем. Курдский вопрос серьезно испортил отношения между США и Турцией – странами НАТО.

США могут вооружить курдских террористов в Сирии

Генеральный председатель турецкой партии «Ватан» («Родина») Догу Перинчек в комментарии Федеральному агентству новостей утверждал, что РПК является частью армии США. По его словам, Вашингтон планирует перекроить политическую карту Ближнего Востока руками курдских террористов.

Эксперт Института Ближнего Востока РСМД Сергей Балмасов в комментарии ИА «Политика Сегодня» не исключил, что подарки Пентагона могут достаться радикальному крылу курдского сопротивления.

«США неоднократно направляли оружие так называемой умеренной оппозиции, которое впоследствии попадала к различным террористическим группировкам. В «Джебхат ан-Нусру», «Ахрар аш-Шам» (также признаны террористическими и запрещены в РФ – прим. «ПС») и то же «Исламское государство». Никто не даст гарантий, что оружие снова не попадет в руки террористов», - говорит эксперт.

США могут вооружить курдских террористов в Сирии

Собеседник агентства говорит, что СДС и РПК объединяют общие интересы всего курдского народа. А курды неоднократно заявляли о планах создать собственное независимое государство – единый Курдистан. В этом случае Турция, Сирия и Ирак могут потерять часть своих территорий. Опасаясь такого сценария, Турция проводит у своих южных границ военную операцию «Оливковая ветвь». Ее цель – вытеснить курдов из сирийского города Африн за пределы 30-километровой пограничной зоны.

Автор: Григорий Рощин
#сирия #турция #курды #террористы #рпк #сдс #африн
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