Путин обещал уделить особое внимание лечению онкологических заболеваний

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что правительство уделит пристальное внимание лечению онкобольных пациентов. Об этом стало известно из встречи политика с работниками из области здравоохранения.

Российский лидер заявил, что власти уделят больше внимания пациентам, больным онкологическими заболеваниями. Особо Путин подчеркнул важность выделения средств на лечение детей.

В послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года президент указал на важность необходимости реализации проектов по борьбе с раком. В Министерстве здравоохранения назвали эту программу одной из главных задач ведомства.