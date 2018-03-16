Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на врачей
Российский лидер Владимир Путин посетил петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и подчеркнул необходимость обеспечить безопасность врачей.
По его словам, ответственность за нападения на медработников могут ужесточить. Владимир Владимирович объяснил, что сначала правительство посмотрит, как на практике будут работать последние решения в этой сфере.
«Если надо — будем ужесточать», — сказал Путин.
Санкт-Петербург: Встреча с работниками здравоохранения https://t.co/SWdfXS9nwY pic.twitter.com/JHJFU2O8cn— Президент России (@KremlinRussia) March 16, 2018