Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на врачей

Российский лидер Владимир Путин посетил петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и подчеркнул необходимость обеспечить безопасность врачей.

По его словам, ответственность за нападения на медработников могут ужесточить. Владимир Владимирович объяснил, что сначала правительство посмотрит, как на практике будут работать последние решения в этой сфере.