Политика не терпит дилетантства: эксперт оценил уход Грудинина с дебатов

Уход кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с дебатов из-за появления в студии его бывшей сотрудницы можно расценить как бегство от неприятной дискуссии, считает политолог Леонид Крутаков.

Такой поступок свидетельствует о неготовности к политической борьбе, подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Последние предвыборные дебаты кандидатов в президенты запомнились выяснением отношений представителя Павла Грудинина Максима Шевченко и Максима Сурайкина, который пригласил свое доверенное лицо Лидию Филькину. Она является экс-работницей совхоза им. Ленина, чьим директором выступает Грудинин. Женщина потеряла жилье, а Грудинин не помог ей с этой проблемой.

Появление Филькиной заставило Грудинина покинуть дебаты до их начала с ультиматумом: «Либо я ухожу, либо она остается». В результате на дебатах Грудинина представлял его доверенное лицо.

Политолог, комментируя произошедшее, выразил мнение, что Грудинин совершил стратегическую ошибку, решив идти на эти выборы. Он оказался не готов к тому, что «из шкафа вытряхнут все белье».

Крутаков подчеркнул, что политика не терпит дилетантства, это профессия, которой необходимо учиться. Грудинин не показал прогресса в этом деле даже в ходе предвыборной кампании, заключил эксперт.