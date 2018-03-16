Путин: Доход врачей должен увеличиваться по мере роста зарплат в регионах

В ходе встречи с работниками сферы здравоохранения, которая проходит в Петербурге, президент заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы достигнутый уровень зарплат врачей не снижался, а шел по восходящей.

По словам главы государства, в майских указах 2012 года был прописан рост заработной платы в сфере здравоохранения. Сейчас в этой сфере наблюдается прогресс, отметил президент.

Ранее на этой встрече Путин сообщил, что стартовала работа над новой редакцией «майских указов» с учетом нынешних задач.