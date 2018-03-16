Путин вручил награду за наставничество ректору Самарского медуниверситета
Президент РФ Владимир Путин вручил первую награду за наставничество главе Самарского государственного медицинского университета Геннадию Котельникову.
Накануне президент утвердил государственную награду «За наставничество». Первым ее получил Котельников. Ректор вуза подготовил 80 ученых и 25 докторов.
Путин утвердил награду 2 марта текущего года. Впервые вопрос о возможности ее ведения подняли на Всероссийском форуме «Наставник», организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).