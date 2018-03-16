Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма

Один из лидеров организации Ленур Ислямов пригрозил массовыми протестами в Киеве, если украинские власти не сделают полуостров «крымско-татарской национально-территориальной автономией».

Речь идет о закреплении на Украине статуса крымских татар и признании «органов национального самоуправления» и «переформатировании» полуострова в «национально-территориальную автономию». Лидер экстремистской организации «Меджлис» (запрещена в РФ) считает, что промедление с принятием конституционной реформы — «очень большая ошибка» украинского лидера Петра Порошенко.

По его словам, у организации осталось время до 18 мая, а после народ не удержат «от многих высказываний и от многих вещей». Ленур Ислямов подчеркнул, если ситуация не изменится, тогда в Киеве начнутся массовые протесты.