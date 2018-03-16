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16:03   16 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Посол РФ в Британии пригласил россиян на выборы 18 марта

Посол РФ в Британии пригласил россиян на выборы 18 марта

Посол России в Великобритании Александр Яковенко призвал всех граждан РФ, кто окажется 18 марта на территории Соединенного Королевства, поучаствовать в голосовании.

В своем видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в Twitter, он отметил, что сотрудников в посольстве стало меньше, однако оно функционирует в нормальном режиме.

 

14 марта власти Британии объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с «делом об отравлении Скрипаля».

Яковенко ранее сообщал, что большая часть российских дипломатов покинет страну на будущей неделе.

Автор: Ольга Шпакова
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