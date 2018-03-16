Путин заявил, что не против выделения допсредств на строительство детских поликлиник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что может выделить дополнительные средства на строительство детских поликлиник, однако эти деньги не должны уйти «в бесконечную стройку».

Российский лидер напомнил, что ежегодно на переоснащение больниц и детских поликлиник государство станет выделять 10 миллиардов рублей. Хоть речи о строительстве в этой программе не шло, но Путин согласился добавить дополнительные деньги.