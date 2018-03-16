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15:47   16 Марта 2018
Россия
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Путин заявил, что не против выделения допсредств на строительство детских поликлиник

Путин заявил, что не против выделения допсредств на строительство детских поликлиник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что может выделить дополнительные средства на строительство детских поликлиник, однако эти деньги не должны уйти «в бесконечную стройку».

Российский лидер напомнил, что ежегодно на переоснащение больниц и детских поликлиник государство станет выделять 10 миллиардов рублей. Хоть речи о строительстве в этой программе не шло, но Путин согласился добавить дополнительные деньги.

«Надо проработать этот вопрос», — отметил президент. Он пояснил, что где-то можно совместить с уже имеющимися зданиями, а где-то начать стройку с нуля.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #детские поликлиники
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