Эксперт об «ошибочных» санкциях против Сирии: Это дипломатический позор США

Речь идет о публикации на официальном сайте Совета ЕС документа о введении против Сирии новых санкций из-за «химической атаки против мирного населения», который датирован 19 марта 2018 года.

Пресс-служба Совета Евросоюза уже признала случившееся ошибкой и сняла документ с сайта. Но такую «ошибку» нельзя назвать безобидной. Доктор военных наук, аналитик и обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что публикация документа о санкциях - дипломатический позор для США.

Эксперт заметил, что информационная кампания, которую Запад ведет против Сирии в попытке спасти террористов из Восточной Гуты, идет с большими сбоями и техническими ошибками. Преждевременная публикация документа о санкциях - очередное тому подтверждение.

Армия Сирии успешно действует в пригороде столицы, и представители международной коалиции прекрасно осознают это. Поэтому и пытаются обвинить Дамаск в химических атаках, считает Сивков. Однако американцы ошиблись, а значит даже в случае реализации химатаки не смогут политически надавить на руководство САР. Коалиция также не сможет ударить по сирийской армии после этого. Теперь ей придется искать новые предлоги.

Сам замысел Запада очень напоминает случай с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне в апреле прошлого года. Тогда «сирийская оппозиция» заявила, что жертвами атаки, которую якобы организовал Дамаск, стали 80 мирных жителей. МИД РФ назвал нападение постановочным, но США не стали прислушиваться к России и ударили по сирийской военной базе Шайрат.