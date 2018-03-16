ЦИК напомнил регионам о недопустимости лотерей на выборах
ЦИК РФ напомнил региональным комиссиям о недопустимости проведения лотерей и вручения материальных ценностей избирателям в ходе голосования на президентских выборах.
В ходе заседания ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина отметила, что Центризбирком получает обращения по поводу проведения лотерей в день голосования, где призами выступают билеты на концерты либо какие-то другие материальные ценности.
Она подчеркнула, что на этот счет законодательством предусмотрены ограничения, не допускающие подкуп избирателей и вручение им материальных ценностей. Закон также запрещает проводить на выборах лотереи.
Секретарь ЦИК призвала региональные комиссии анализировать ситуацию на этот счет и пресекать нарушение закона.