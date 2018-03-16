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15:41   16 Марта 2018
Россия
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ЦИК напомнил регионам о недопустимости лотерей на выборах

ЦИК напомнил регионам о недопустимости лотерей на выборах

ЦИК РФ напомнил региональным комиссиям о недопустимости проведения лотерей и вручения материальных ценностей избирателям в ходе голосования на президентских выборах.

В ходе заседания ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина отметила, что Центризбирком получает обращения по поводу проведения лотерей в день голосования, где призами выступают билеты на концерты либо какие-то другие материальные ценности.

Она подчеркнула, что на этот счет законодательством предусмотрены ограничения, не допускающие подкуп избирателей и вручение им материальных ценностей. Закон также запрещает проводить на выборах лотереи.

Секретарь ЦИК призвала региональные комиссии анализировать ситуацию на этот счет и пресекать нарушение закона.

Автор: Ольга Шпакова
#закон #голосование #цик #регионы #лотерея #выборы2018
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