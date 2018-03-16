Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Одной из любимых «тем» Вашингтона является борьба с коррупцией. Между тем, именно он и является сегодня главным мировым коррупционером, распространяя болезнь по миру.

Каким должен быть главный результат любой кампании по борьбе с коррупцией? Правильно, ее процент в стране должен падать. И если это происходит, то значит, что она идет успешно, а если выходит наоборот, то возникает вопрос, а зачем такая борьба нужна?

Давайте рассмотрим три страны. В одной из них, с точки зрения американских СМИ с коррупцией все хорошо. Это конечно США. А есть еще два примера, из другой вселенной. Россия, в которой по мнению США, все очень плохо и никогда хорошо при нынешней администрации не будет И есть Украина, в которой американцы хотят решить коррупционную проблему, но им в этом мешает «злой Порошенко».

США погрязший в лоббировании «эталон»

США это самая коррумпированная страна в мире. Здесь без коррупции никогда ничего не решается. Да и вообще, никому в голову даже не может прийти, что можно получить хоть один правительственный или частный контракт, не дав кому-то на лапу. Правда из стыда, ее в США называют лоббирование, но суть от этого не меняется. Всего один пример. Причем рассматривать мы будем не набивший оскомину какой-либо из военных контрактов (F-35 или что-то в этом роде), а прокладку нового участка Нью-Йоркского метрополитена.

Новый тоннель, с новыми же платформами, соединяющий «Grand Central Terminal» с железной дорогой «Лонг Айленд» длиной 3,5 мили (5,6 км), согласно новому обсчету, обойдется заказчику Metropolitan Transportation Authority (MTA) в 3,5 миллиардов долларов дороже. Всего же смета на сегодняшний день выросла до фантастических 12 миллиардов долларов, или 2,15 миллиардов долларов на 1 километр пути.

И это в семь раз больше среднемирового показателя.

И вопрос тут не только в сложности работ, проходящих по историческому центру Нью-Йорка, а в том, что приписки подрядчиков достигли неприличных значений. Например, из 900 оплачиваемых ставок 200 оказались мертвыми душами, а размеры каждой из них поражали воображение.

В среднем, каждый американский метростроевец получал по 1 000 долларов в день.

Примечательно, что и тенденции в данной отрасли «народного хозяйства» говорят о росте коррупционной составляющей. Например завершенный в 2015 году проект новой линии все для того же заказчика обошелся «всего» в 1,5 миллиардов долларов за 1 км. В общем, никакой вам с США коррупции, одно лоббирование.

А теперь давайте посмотрим, а что американцы подразумевают под борьбой с коррупцией в других странах, например, Украине.

Украина, или как использовать коррупцию в своих целях

Помните, для чего Вашингтон в сентябре 2017 года вернул на Украину Михаила Саакашвили? Правильно, главной его задачей было додавить режим Порошенко в вопросе создания Антикоррупционного суда. Это позволило бы США выстроить полностью автономную и подчиненную им властную структуру, которая могла бы упечь за решетку любого коррупционера Украины, включая президента.

Самым примечательным в этой истории стал эпизод давления одной из созданных Вашингтоном «антикоррупционных» структур (НАБУ) на двух своих главных оппонентов в этом вопросе. В пик противостояния они вытащили из нафталина два дела (против завода Порошенко и сына Авакова), заведенных еще в 2015 году. Да те тихо и мирно пылились на полках ровно до того момента, когда не понадобились для давления на конкретных чиновников. А отсюда и вся логика выстраиваемой Вашингтоном так называемой антикоррупционной вертикали власти. Нет, это не борьба с коррупцией, а сбор информации и использования ее в «личных» политических целях.

Именно поэтому сегодня на Украине коррупция и расцвела. Если еще при Януковиче размеры откатов составляли 25-30%, то сегодня это почти всегда больше 50%. Да, до уровня США это еще очень далеко, но направление очевидно. Так называемая «борьба» с коррупцией по-американски приводит только к ее росту.

Россия и коррупция

Всего два маркера, которые показывают не только сравнительный уровень коррупции в России, США или Украине, но и тенденции.

Россия, имея в 10 раз меньше ресурсов и возможностей, смогла не только создать новейшие системы вооружений (на зависть американским военным), но и вводит в строй прорывные проекты. Как этого добиться, не минимизировав коррупцию? А никак. Именно поэтому сегодня в России уже переосмысливают роль «коррупционера» Сердюкова, который сумел развалить нарабатывавшиеся по «украинской модели» коррупционные схемы. Коррупции в Минобороны уже много меньше, чем это было еще 10-15 лет назад, если о все таковая осталась.

И секрет тут очень прост. Главное понять принцип работы российской власти в этом вопросе.

Москва борется с коррупцией примерно так. Ставится планка, ниже которой органы пока не обращают внимания на делишки чиновников. Все, что выше, попадает в зону особого внимания. А те, кто в этой пирамиде являются «лидерами» получают по шапке, заставляя других входит в рамки. И эти рамки с каждым годом становятся все жестче и жестче, а планка ниже. В целом это и привело к положительному эффекту, что мы и наблюдаем сегодня.

Я представляю, сколько сейчас комментаторов скажут, что все это не так. Что в России коррупция зашкаливает, но я предлагаю оценивать все не по публикациям заинтересованных журналистов, а по результатам. А они как раз говорят сами за себя.

Вот и выходит, что сегодня не США должны учить Россию бороться с коррупцией, а Москва может научить Вашингтон, как ему не утонуть в ее болоте. Хотя, зачем ей все это…

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