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15:47   16 Марта 2018
Россия
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Ручное управление не справится с задачами из послания президента — Белоусов

Ручное управление не справится с задачами из послания президента — Белоусов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что задачи, поставленные президентом РФ на следующие шесть лет, более масштабны, чем его майские указы от 2012 года.

По его словам, для их решения невозможно сохранить ручное управление, поэтому нужен механизм национальных проектов и программ. Российское правительство подготовит десять национальных проектов и программ по основным направлениям послания президента.

«Сохранение ручного управления здесь невозможно. Оно не справится с теми задачами, которые стоят перед страной в долгосрочной перспективе», — сказал  Белоусов.

Помощник президента РФ отметил, что правительство сформирует национальные проекты или программы по каждому из направлений, а там, где они не годятся, понадобится другой инструмент.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #белоусов
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