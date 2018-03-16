Путин начал работать над новой редакцией «майских указов»

Началась подготовка новой редакции «майских указов» с учетом нынешних задач.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу. По словам главы государства, уже на следующей неделе начнется подготовка этих указов по конкретным направлениям.

Майские указы — это серия указов, подписанных российским президентом 7 мая 2012 года, призванных решить широкий круг задач в экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании. Среди параметров программы развития социальных гарантий значилось повышение оплаты труда работников российской бюджетной сферы.