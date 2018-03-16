МО РФ опровергло сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

Использования химического оружия в Восточной Гуте нет и не было, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оборонное ведомство РФ неоднократно сообщало о подготовке в Восточной Гуте провокаций подконтрольными Америке и Британии боевиками для обвинений Дамаска и союзников САР.

В МО РФ уже подчеркивали, что эти сообщения от «Сирийско-американского медицинского общества» из США и Британии были скоординированы на высоком политическом уровне для обоснования ввода новых санкций, отметил Конашенков.

По его словам, появились доказательства лживости этой информации.

Накануне западные СМИ сообщили о якобы применении войсками САР в Восточной Гуте химоружия, из-за чего пострадало большое количество людей. В это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого удалось вывести 11,5 тысяч сирийцев.

Представители российских, западных и арабских СМИ уточняли у выходящих, была ли утром химатака, на что получали ответ, что об этом никто ничего не знает.