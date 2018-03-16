Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Российский посол пообещал оказать «мощнейшее давление» на власти Британии

Российский посол пообещал оказать «мощнейшее давление» на власти Британии

 Развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния этой сферы — Путин

Развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния этой сферы — Путин
Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма

Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма

 Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман
США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

 Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Российский посол пообещал оказать «мощнейшее давление» на власти Британии

Российский посол пообещал оказать «мощнейшее давление» на власти Британии

 Развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния этой сферы — Путин

Развитие медицинского туризма повысит уровень благосостояния этой сферы — Путин
Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма

Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма

 Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман
США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

США пытаются сделать из курдов новое ИГ — эксперт

 Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Marvel обнародовала трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

15:27   16 Марта 2018
Россия
64

МО РФ опровергло сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

МО РФ опровергло сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

Использования химического оружия в Восточной Гуте нет и не было, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оборонное ведомство РФ неоднократно сообщало о подготовке в Восточной Гуте провокаций подконтрольными Америке и Британии боевиками для обвинений Дамаска и союзников САР.

В МО РФ уже подчеркивали, что эти сообщения от «Сирийско-американского медицинского общества» из США и Британии были скоординированы на высоком политическом уровне для обоснования ввода новых санкций, отметил Конашенков.

По его словам, появились доказательства лживости этой информации.

Накануне западные СМИ сообщили о якобы применении войсками САР в Восточной Гуте химоружия, из-за чего пострадало большое количество людей. В это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого удалось вывести 11,5 тысяч сирийцев.

Представители российских, западных и арабских СМИ уточняли у выходящих, была ли утром химатака, на что получали ответ, что об этом никто ничего не знает.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #минобороны #политика #химоружие #восточная гута
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии
Миллионы долларов Пентагон направит «на защиту границ» Сирии и Ирака. Эксперты допускают, что от этого выиграют организаторы терактов.
16:49   16 Марта 2018
66
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
691
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
180
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
6219
Новости smi2.ru
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

 Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню