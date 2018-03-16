Путин побывал на операции в Центре имени Алмазова

Президент РФ Владимир Путин понаблюдал за ходом сосудистой операции в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Гендиректор Центра Евгений Шляхто показал главе государства уникальную гибридную операцию, которой не существует аналогов в России. Одним из преимуществ подобных операций является возможность сразу нескольких бригад врачей провести открытое вмешательство. В таком случае снижается риск осложнений.

Путин в операционной посмотрел, как проходит операция на сосудах ног. Пациентом выступил мужчина 64 лет.