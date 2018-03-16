Памфилова призвала «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратится в прокуратуру из-за давления на бюджетников в Ленинградской области.
По ее словам, несколько учреждений объявили воскресенье, 18 марта, рабочим днем с соответствующей оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. Глава ЦИК РФ призвала избирателей «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать на определенных участках и за определенных кандидатов.
«Срочно в прокуратуру!», — сказала Памфилова.
Председатель Центризбиркома России подчеркнула, что обратится в прокуратуру в связи с давлением на избирателей, которые работают в некоторых бюджетных учреждениях Ленинградской области. Памфилова объяснила, что сотрудников бюджетных учреждений заставили подать заявления для голосования на определенном участке, потом показать их руководителю, а в воскресенье, 18 марта, голосовать все вместе.
«Голосуйте там, где вы считаете нужным, где вам удобно, голосуйте так, как вы считаете нужным голосовать, а если не считаете — ваше право», — заключила глава ЦИК РФ.
March 15, 2018