Памфилова призвала «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратится в прокуратуру из-за давления на бюджетников в Ленинградской области.

По ее словам, несколько учреждений объявили воскресенье, 18 марта, рабочим днем с соответствующей оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. Глава ЦИК РФ призвала избирателей «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать на определенных участках и за определенных кандидатов.

«Срочно в прокуратуру!», — сказала Памфилова.

Председатель Центризбиркома России подчеркнула, что обратится в прокуратуру в связи с давлением на избирателей, которые работают в некоторых бюджетных учреждениях Ленинградской области. Памфилова объяснила, что сотрудников бюджетных учреждений заставили подать заявления для голосования на определенном участке, потом показать их руководителю, а в воскресенье, 18 марта, голосовать все вместе.