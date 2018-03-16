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15:23   16 Марта 2018
Россия
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Памфилова призвала «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать

Памфилова призвала «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратится в прокуратуру из-за давления на бюджетников в Ленинградской области.

По ее словам, несколько учреждений объявили воскресенье, 18 марта, рабочим днем с соответствующей оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. Глава ЦИК РФ призвала избирателей «посылать подальше» руководителей, заставляющих голосовать на определенных участках и за определенных кандидатов.

«Срочно в прокуратуру!», — сказала Памфилова.

Председатель Центризбиркома России подчеркнула, что обратится в прокуратуру в связи с давлением на избирателей, которые работают в некоторых бюджетных учреждениях Ленинградской области. Памфилова объяснила, что сотрудников бюджетных учреждений заставили подать заявления для голосования на определенном участке, потом показать их руководителю, а в воскресенье, 18 марта, голосовать все вместе.

«Голосуйте там, где вы считаете нужным, где вам удобно, голосуйте так, как вы считаете нужным голосовать, а если не считаете — ваше право», — заключила глава ЦИК РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цик #памфилова #общество #выборы2018
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