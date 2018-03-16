Кремль: У Путина на 17 марта не запланировано публичных мероприятий

Президент России Владимир Путин в субботу, 17 марта не планирует никаких публичных мероприятий.

Об этом СМИ заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Суббота на этой неделе - последний день перед президентскими выборами, который, согласно российскому законодательству, считается так называемым днем тишины.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что в пятницу президент посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Петербурге. Песков подчеркнул, что ранее глава РФ записал телевизионное обращение, в котором призвал россиян принять участие в голосовании на предстоящих выборах.