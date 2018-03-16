Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев напомнил россиянам о том, что в это воскресенье состоятся президентские выборы.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он написал, что 18 марта – время сделать серьезный выбор, который определит будущее всей страны.

В это воскресенье пройдут выборы Президента России. 18 марта – время сделать серьезный выбор, который определит наше будущее, будущее всей страны. До встречи на избирательных участках! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 16, 2018

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Также на пост президента Российской Федерации претендуют семь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов , Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Ранее в Кремле подчеркнули, что чем больше граждан поучаствуют в голосовании, тем лучше.