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Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
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15:04   16 Марта 2018
Россия
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Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев напомнил россиянам о том, что в это воскресенье состоятся президентские выборы.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он написал, что 18 марта – время сделать серьезный выбор, который определит будущее всей страны.

 

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Также на пост президента Российской Федерации претендуют семь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов , Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Ранее в Кремле подчеркнули, что чем больше граждан поучаствуют в голосовании, тем лучше.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #голосование #политика #выборы2018 #18 марта
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