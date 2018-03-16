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Выборы президента 2018
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ЦИК на выборах-2018 уделит особое внимание десяти регионам

ЦИК на выборах-2018 уделит особое внимание десяти регионам

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова перечислила регионы, на которые Центризбирком обратит пристальное внимание на выборах президента.

В их числе оказались Московская область, Петербург, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская, Челябинская и Кемеровская области, Мордовия и Марий Эл.

По словам Памфиловой, порядка 470 жалоб из 5,5 тысяч обращений о нарушениях, поступивших ЦИК, касаются применения административного ресурса. В ходе заседания ЦИК она отметила, что в десяти российских субъектах их число превышает десять обращений. Поэтому этим регионам будет уделено пристальное внимание.

Памфилова подчеркнула, что особое внимание ЦИК уделит Кемеровской области. По ее словам, она даже была вынуждена отправить телеграмму главе региона из-за жалоб. Также с целью профилактики телеграмму направили в Генпрокуратуру, подчеркнула она.

Автор: Ольга Шпакова
#политика #памфилова #цик рф #выборы2018
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