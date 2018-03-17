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22:59   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Правом голоса в России обладают более 108 миллионов человек.

В центральных и западных регионах России еще не закончилась суббота, 17 марта, когда на Камчатке и Чукотке наступило 8 часов утра 18 марта и открылись избирательные участки для выборов президента РФ.

В самом восточном регионе страны выборы проходят под лозунгом «Камчатка! Голосуем первыми!», который незадолго до 18 марта запустили местные профсоюзы. По их замыслу, лозунг станет символом общественной активности и гражданской ответственности камчатцев. На Камчатке организовано 194 избирательных участка, в том числе 121 - на судах. 

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Всего на территории России 18 марта с 8.00 до 20.00  будут работать более 97 тысяч избирательных участков, в частности, на 38 вокзалах в 25 регионах. Согласно законодательству, на один участок приходится не более трех тысяч избирателей. 

По данным Центризбиркома, правом голоса в России обладают 108 миллионов 968 тысяч 869 человек, за пределами РФ -  1 миллион 875 тысяч 408 человек. Впервые на этих выборах избиратели смогут проголосовать по месту фактического нахождения, а не по месту прописки, если до 12 марта подали соответствующее заявление. По данным ЦИК, системой «мобильного избирателя» воспользовались более 5,6 миллионов человек. 

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

 

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Безопасность во время выборов президента РФ будут обеспечивать более полумиллиона сотрудников различных служб, министерств и ведомств.

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Когда откроются избирательные участки на Камчатке, то есть в 23.00 по московскому времени 17 марта, в Центризбиркоме начнет работать Информационный центр, который в режиме реального времени будет информировать о явке избирателей, о ходе голосования. Кроме того, пройдут видеоконференции с избирательными комиссиями в субъектах РФ, прямые включения с избирательных участков, выступят представители органов власти, общественных организаций, эксперты. Следить за работой центра можно будет на официальном сайте Центризбиркома

Первые результаты голосования будут озвучены также в Информационном центре уже в 21.00, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. На отдельном экране будут выведены все 85 субъектов РФ, чтобы зрители могли видеть, какую поддержку получили кандидаты в конкретном регионе. 

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит не позднее, чем через 10 дней после дня голосования, то есть до 28 марта 2018 года. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #голосование #президент #центризбирком #выборы2018
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