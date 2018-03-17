Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

Правом голоса в России обладают более 108 миллионов человек.

В центральных и западных регионах России еще не закончилась суббота, 17 марта, когда на Камчатке и Чукотке наступило 8 часов утра 18 марта и открылись избирательные участки для выборов президента РФ.

В самом восточном регионе страны выборы проходят под лозунгом «Камчатка! Голосуем первыми!», который незадолго до 18 марта запустили местные профсоюзы. По их замыслу, лозунг станет символом общественной активности и гражданской ответственности камчатцев. На Камчатке организовано 194 избирательных участка, в том числе 121 - на судах.

Всего на территории России 18 марта с 8.00 до 20.00 будут работать более 97 тысяч избирательных участков, в частности, на 38 вокзалах в 25 регионах. Согласно законодательству, на один участок приходится не более трех тысяч избирателей.

По данным Центризбиркома, правом голоса в России обладают 108 миллионов 968 тысяч 869 человек, за пределами РФ - 1 миллион 875 тысяч 408 человек. Впервые на этих выборах избиратели смогут проголосовать по месту фактического нахождения, а не по месту прописки, если до 12 марта подали соответствующее заявление. По данным ЦИК, системой «мобильного избирателя» воспользовались более 5,6 миллионов человек.

Безопасность во время выборов президента РФ будут обеспечивать более полумиллиона сотрудников различных служб, министерств и ведомств.

Когда откроются избирательные участки на Камчатке, то есть в 23.00 по московскому времени 17 марта, в Центризбиркоме начнет работать Информационный центр, который в режиме реального времени будет информировать о явке избирателей, о ходе голосования. Кроме того, пройдут видеоконференции с избирательными комиссиями в субъектах РФ, прямые включения с избирательных участков, выступят представители органов власти, общественных организаций, эксперты. Следить за работой центра можно будет на официальном сайте Центризбиркома.

Первые результаты голосования будут озвучены также в Информационном центре уже в 21.00, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. На отдельном экране будут выведены все 85 субъектов РФ, чтобы зрители могли видеть, какую поддержку получили кандидаты в конкретном регионе.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит не позднее, чем через 10 дней после дня голосования, то есть до 28 марта 2018 года.