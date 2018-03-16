Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Европейский союз и все западные демократии должны поддержать Лондон в его ограничительных мерах против Кремля.

Соответствующее заявление содержится в новом материале германского издания Die Welt. В статье газеты также выражается беспокойство относительно усиления «многоголосого пророссийского лобби» в ФРГ, которое поддерживает снятие санкционных мер в отношении России. Автор статьи заявляет, что в значительной части политических элит стран Запада существует убеждение, что от партнерства с Москвой в сфере безопасности можно выиграть, однако он призывает убежденных в этом политиков отказаться от такой «иллюзии».