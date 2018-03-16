Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

В сирийской Ракке курды выпустили из тюрьмы 12 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

При этом в SDF никак не объяснили своих действий. Местные жители крайне негативно встретили эту новость. Количество восстаний среди мирного населения в последние дни увеличивается. Граждане Ракки призывают оккупантов из США и SDF покинуть город.

По информации новостного агентства Fars, в населенном пункте сформированы отряды по борьбе с кудрами. В их число входит PRoR (Народное сопротивление Ракки).