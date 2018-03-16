Выборы-2018: в Ненецком округе досрочно проголосовали более 2,3 тысяч человек

В Ненецком автономном округе (НАО) на досрочных выборах президента России проголосовали порядка 2,3 тысяч нефтяников, оленеводов и чумработниц.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации округа.

В основном в голосовании принимали участие сотрудники организаций нефтегазодобывающей отрасли, которые в день выборов будут работать на месторождениях. Также сообщается, что досрочно сделали свой выбор в пользу одного из кандидатов порядка 200 оленеводов и чумработниц.

Также в голосовании поучаствовал 31 россиянин, которые живут в поселке Варнек и деревнях Устье, Мгла и Ку, где избирательные участки не были образованы из-за низкого числа зарегистрированных избирателей.

Досрочное голосование на выборах продлится до 18 марта.