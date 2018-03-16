Чем больше россиян проголосуют 18 марта, тем лучше — Кремль

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение прогнозов по явке — дело политологов.

По его словам, чем больше россиян проголосуют на президентских выборах в воскресенье,18 марта, тем лучше. Песков добавил, что рассуждать о том, какая явка будет достаточной — «хлеб политологов». Президент РФ Владимир Путин призывал россиян прийти на выборы и проголосовать.