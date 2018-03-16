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14:25   16 Марта 2018
Россия
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Эксперт: Запрос Поклонской на отстранение Собчак от выборов не повлияет на предвыборную гонку

Эксперт: Запрос Поклонской на отстранение Собчак от выборов не повлияет на предвыборную гонку

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос о снятии с выборов кандидата в президенты от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак.

Причиной для данного шага, как отметила депутат, послужило посягательство кандидата в президенты на территориальную целостность России и неуважительные высказывания в адрес жителей полуострова.

Независимый крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал это требование парламентария. По мнению эксперта, запрос Поклонской не повлияет на дальнейшее развитие президентской гонки, так как времени до выборов главы РФ осталось совсем мало. 

Политолог отметил, что референдум о присоединении к РФ — лучший день в жизни крымчан, который можно описать не иначе, как чудо. По словам Джаралла, когда крымчане слышат иные оценки тех событий, эти слова вызывают у них неприятные чувства.

Автор: Алла Ларионова
#россия #крым #политика #поклонская #весь мир #собчак
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