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14:13   16 Марта 2018
Россия
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Песков считает новый фильм о президенте достойным ответом на вопрос «кто вы, мистер Путин?»

Песков считает новый фильм о президенте достойным ответом на вопрос «кто вы, мистер Путин?»

В Кремле высоко оценили новую документальную киноленту журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм прекрасным и порекомендовал его к просмотру.

Многие на протяжении последних 18-и лет задают вопрос: «Кто вы, мистер Путин?», сказал Песков, напомнив об уже ставшей крылатой фразе из 2000 года «Who is Mr. Putin?». Ответить на этот вопрос многие пытались как за границей, так и в России, однако это удавалось единицам, отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что лента Кондрашова является «очень серьезным успехом» и поздравил всех, кто трудился над фильмом. Песков также уточнил, что сам Путин начал знакомиться с картиной, но пока не успел посмотреть ее полностью.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #политика #фильм #кондрашов
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