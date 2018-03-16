Песков считает новый фильм о президенте достойным ответом на вопрос «кто вы, мистер Путин?»

В Кремле высоко оценили новую документальную киноленту журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм прекрасным и порекомендовал его к просмотру.

Многие на протяжении последних 18-и лет задают вопрос: «Кто вы, мистер Путин?», сказал Песков, напомнив об уже ставшей крылатой фразе из 2000 года «Who is Mr. Putin?». Ответить на этот вопрос многие пытались как за границей, так и в России, однако это удавалось единицам, отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что лента Кондрашова является «очень серьезным успехом» и поздравил всех, кто трудился над фильмом. Песков также уточнил, что сам Путин начал знакомиться с картиной, но пока не успел посмотреть ее полностью.