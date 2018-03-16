Выборы-2018: более 153 тысяч россиян проголосовали досрочно

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что на президентских выборах досрочно проголосовали более 153 тысяч человек.

По ее словам, с воскресенья, 25 февраля, проводится досрочное голосование. Проголосовали 153,5 тысячи человек, что составило 0,14% обобщено числа избирателей. За границей проголосовали 30 тысяч 39 человек. Досрочное голосование завершится в субботу, 17 марта, уточнила Памфилова.

Президентские выборы пройдут в воскресенье, 18 марта. По пост российского лидера претендуют восемь человек.