Кремль пообещал дать своевременный ответ на санкции США

Россия примет меры в ответ на новые санкции США своевременно и так, как посчитает целесообразным.

Таким образом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда последует российский ответ на новые санкции.

Представитель Кремля также прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, что РФ должна сама определить, является ли она другом или соперником США. Он отметил, что российская сторона заинтересована в развитии добрых отношений со всеми государствами, готовыми отвечать взаимностью.

Накануне стало известно о том, что американский Минфин расширил антироссийские санкции.