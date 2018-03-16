Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
13:59   16 Марта 2018
Россия
45

Кремль пообещал дать своевременный ответ на санкции США

Кремль пообещал дать своевременный ответ на санкции США

Россия примет меры в ответ на новые санкции США своевременно и так, как посчитает целесообразным.

Таким образом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда последует российский ответ на новые санкции.

Представитель Кремля также прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, что РФ должна сама определить, является ли она другом или соперником США. Он отметил, что российская сторона заинтересована в развитии добрых отношений со всеми государствами, готовыми отвечать взаимностью.

Накануне стало известно о том, что американский Минфин расширил антироссийские санкции.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #санкции #песков #кремль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента
Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.
13:40   16 Марта 2018
68
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
4769
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
113
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
16317
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»