Выборы-2018: НОМ расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования

Федеральный координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Елена Бабченкова расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования.

В субботу, 17 марта, состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам наблюдения НОМ за подготовкой к президентским выборам. Федеральные координаторы ассоциации наблюдателей расскажут не только о подготовке к 18 марта, но и долгосрочном мониторинге хода избирательной кампании.

На пресс-конференцию пустят только представителей СМИ, предварительно аккредитованных, при наличии паспорта или редакционного удостоверения.