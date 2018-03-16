Выборы-2018: НОМ расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования
Федеральный координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Елена Бабченкова расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования.
В субботу, 17 марта, состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам наблюдения НОМ за подготовкой к президентским выборам. Федеральные координаторы ассоциации наблюдателей расскажут не только о подготовке к 18 марта, но и долгосрочном мониторинге хода избирательной кампании.
На пресс-конференцию пустят только представителей СМИ, предварительно аккредитованных, при наличии паспорта или редакционного удостоверения.
Более 29 тыс. человек приняли участие в обучении, организованном сетью общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), установив тем самым мировой рекорд. pic.twitter.com/jMZ4uHPcXK— Национальный общественный мониторинг (@NOM24ru) March 15, 2018