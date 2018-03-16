Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
13:51   16 Марта 2018
Россия
50

Выборы-2018: НОМ расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования

Выборы-2018: НОМ расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования

Федеральный координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Елена Бабченкова расскажет о подготовке наблюдателей ко дню голосования.

В субботу, 17 марта, состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам наблюдения НОМ за подготовкой к президентским выборам. Федеральные координаторы ассоциации наблюдателей расскажут не только о подготовке к 18 марта, но и долгосрочном мониторинге хода избирательной кампании. 

На пресс-конференцию пустят только представителей СМИ, предварительно аккредитованных, при наличии паспорта или редакционного удостоверения.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #выборы2018 #национальный общественный мониторинг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента
Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.
13:40   16 Марта 2018
65
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
4761
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
113
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
16309
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»