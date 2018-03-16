Выборы-2018: дополнительная площадка для голосования открыта в Риме

В Риме организованы две площадки для участия в выборах президента России. Об этом сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что российские посольства серьезно относятся к организации проведения выборов президента России. Всего в Италии открыты пять избирательных участков. В 13 городах страны открыты места для досрочного голосования. В Риме голосование пройдет традиционно в здании посольства. Дополнительный участок открыли в Российском центре науки и культуры.

В России выборы главы государства пройдут 18 марта. Действующий лидер Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. Помимо него в избирательный бюллетень вошли семь кандидатов.